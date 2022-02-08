Полиция начала проверку после рождения ребенка в коллекторе в Дзержинске

18:15
Фото: телеграм-канал SHOT
Полиция начала проверку после рождения ребенка в тепловом коллекторе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МВД.
Правоохранители уже установили, что 37-летняя женщина и 32-летний мужчина живут вместе. Однако у них произошел конфликт с родственницей и соседями, после чего они переехали в хостел. Вскоре у пары закончились деньги, и с 6 февраля они стали жить в тепловом коллекторе.
По данным МВД, женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состоит на профилактическом учете с 27 января. Также мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и находится под административным надзором. Сейчас он в полиции ожидает решение суда за нарушение условий надзора.
Полицейские продолжают проверку, в ходе которой также рассмотрят вопрос о наличии в действиях женщины неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка либо других нарушений.
Инцидент произошел около 23:00 7 февраля. По данным городской администрации, местная жительница вместе с сожителем и двухлетним ребенком были на прогулке, когда внезапно начались схватки. Женщина вместе с сыном забралась в тепловой коллектор, где родила еще одного мальчика. В это время мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь.
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