Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в аварии, которая произошла в столичном районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.

"В районе дома 47 по Варшавскому шоссе произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них совершил наезд на мачту городского освещения", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, пострадавшие получили различные травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

4 февраля несколько машин столкнулись на Тверской улице. Из-за аварии были затруднения у Белорусского вокзала. О пострадавших не сообщалось.

В тот же день авария с участием легковушки и грузовика произошла в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

