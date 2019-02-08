В Мытищах из торгового центра эвакуировали людей

Неизвестный заявил о минировании торгового центра "Июнь" в подмосковных Мытищах. Из здания эвакуированы несколько сотен человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах
ТЦ "Июнь" расположен на улице Мира, дом №51. На место прибыли экстренные службы.
Ранее в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию.
Выяснилось, что в сообщениях о взрывных устройствах использовался один и тот же текст.
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