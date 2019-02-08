Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Стерлитамаке

Фото: vk.com/Стерлитамакский Вестник

Крупное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса произошло в городе Стерлитамак. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб Башкирии.

Авария произошла 8 февраля на улице Техническая. Микроавтобус врезался в электрическую опору. В полиции предполагают, что ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие были доставлены в первую городскую клиническую больницу Стерлитамака.

Ранее в этот день на Калужском шоссе в Москве водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате аварии пострадали четыре человека. Троих доставили в больницы на скорой помощи. Еще одну пострадавшую эвакуировали с места происшествия на санитарном вертолете.