Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на Калужском шоссе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение легковушки и маршрутного такси произошло на 22-м километре Калужском шоссе рядом с оптово-розничным центром "Фуд Сити". Травмы получили четыре человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Водитель маршрутки не справился с управлением и вылетел в отбойник. На место ЧП уже приехали полицейские и сотрудники экстренных служб.

По данным источника в правоохранительных органах, в район ДТП летит вертолет санавиации.