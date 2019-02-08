Вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП на Калужском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал девушку, пострадавшую в ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в районе поселка Сосенки. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в отбойник.

Пострадали четыре человека. Троих увезли на машине скорой помощи. Одну пострадавшую доставили в лечебное учреждение столицы на вертолете.