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11:29

Возбуждено дело после падения наледи на женщину в Подмосковье

происшествия

11:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования 84-летней женщины при падении наледи с крыши дома в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что утром 31 января в Павловском Посада с крыши дома на пожилую женщину, находившуюся на балконе своей квартиры, упала глыба льда. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук ее госпитализировали в реанимацию. Установлена управляющая компания, ответственная за уборку наледи и снега с кровли дома.

В том же месяце в Раменском районе Подмосковья женщина пострадала после падения наледи с крыши. Местные жители уже сообщали о бездействии управляющей компании, обслуживающей территорию дома, с которого регулярно падают глыбы льда.

происшествия

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