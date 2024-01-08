В ЛНР с самолета ВКС России нештатно рухнула авиабомба

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Во время выполнения боевой задачи самолетом ВКС России над городом Рубежное в ЛНР произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250". Об этом глава республики Леонид Пасечник сообщил в своем телеграм-канале.

"К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей", – поделился он.

По словам Пасечника, на месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также сотрудники МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow. По данным Минобороны России, цель удара была достигнута, объекты ВСУ были поражены.

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