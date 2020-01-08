Нарьян-Мар полностью остался без воды из-за аварии

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Административный центр Ненецкого автономного округа город Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что сейчас идет откачка воды. Место аварии пока не определено. В городе работают пять колонок, куда вода поступает из скважин.

В Нарьян-Маре проживают около 25 тысяч человек. Температура воздуха там -2 градуса.

Накануне несколько домов на юге Москвы остались без горячей воды. Там прорвало теплотрассу на улице Днепропетровская.