Бытовочный городок загорелся на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На севере Москвы загорелся двухъярусный бытовочный городок. Пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Городок размером 20 на 50 метров находится на Лихоборской набережной. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Удалось спасти двух человек, их осматривают врачи скорой помощи. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 17 единиц техники.

Ранее восемь человек погибли в результате пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья.