Человек погиб в результате крупной аварии на Калужском шоссе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Семь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе. В результате аварии погиб один человек.

Инцидент произошел на 3-м километре трассы на съезде с Калужского шоссе к поселку Коммунарка в ТиНАО. Водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением и въехал в ограждение, сообщает ТАСС.

Несколько автомобилистов остановились, чтобы ему помочь, после чего в остановившиеся машины въехал еще одна машина. Один из стоявших автомобилей отбросило на человека, в результате чего он погиб на месте.

Сейчас затруднено движение по двум полосам проезжей части. На месте работают дорожные службы.