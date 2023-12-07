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07 декабря, 09:20

Происшествия

Уголовное дело о теракте возбудили после обнаружения СВУ в военкомате Новосибирска

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте после обнаружения самодельного взрывного устройства в военкомате Новосибирска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, был обнаружен в военкомате Новосибирской области 5 декабря. Как уточнили в Росгвардии, его передали на экспертизу.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту теракта в Луганске, в результате которого погиб бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. В рамках расследования инцидента правоохранители намерены провести ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую.

До этого суд в Москве арестовал злоумышленника, который планировал осуществить теракт на железнодорожной станции в Москве. Он хотел взорвать цистерну. Кроме того, мужчина согласился на это за денежное вознаграждение.

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