Мещанский суд Москвы возобновил работу после анонимного сообщения о "минировании"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Мещанский и Тверской районные суды Москвы возобновили штатную работу после проверки сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

"Экстренные службы проверили здания судов, опасных предметов найдено не было. Суды вернулись к работе в обычном режиме", – сказали в суде.

Утром 7 декабря в Мещанском суде провели эвакуацию после поступившего сообщения о минировании. В этот день в суде должно состояться заседание по вынесению приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину, обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ.

Сообщение об угрозе взрыва поступило и в Тверской суд Москвы, который находится в том же здании. Его сотрудников также оперативно эвакуировали.

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