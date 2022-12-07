Объявленный в розыск Аслан Фейзба не работает в РАНХиГС с 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аслан Фейзба, объявленный в международный розыск по делу о растрате, не работает в РАНХиГС с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.

"Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года", – заявили в образовательном учреждении.

В пресс-службе пояснили, что следственные действия в отношении Фейзба проходят в рамках уголовного дела, возбужденного ФСБ при взаимодействии с руководством РАГНХиГС два года назад.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы заочно арестовал руководителя одного из отделов Института госслужбы и управления РАНХиГС Аслана Фейзба. Сообщалось, что он также был объявлен в международный розыск по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

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