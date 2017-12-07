Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

7 декабря, 18:13

Генпрокуратура выступила против ареста полковника МВД Мазура

происшествия суды

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура выступила против заключения под стражу второго фигуранта дела о хищениях в экспертном центре МВД полковника Олега Мазура.

"Считаю, что суд вправе рассмотреть вопрос об избрании менее тяжкой меры пресечения, которая помешает ему оказать давление на следствие или скрыться", – цитирует РИА Новости прокурора, выступившего на заседании Басманного суда Москвы.

Ранее суд арестовал гендиректора ООО "АТиФ" Сергея Нарутова – еще одного фигуранта данного дела. Прокуратура также выступала против его ареста. Нарутов останется под стражей до 5 февраля.

По версии следствия, Мазур и Нарутов, а также начальник экспертного центра МВД Петр Гришин, организовали хищение госсредств при заключении контрактов на поставку криминалистического оборудования. Ущерб превышает 90 миллионов рублей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать