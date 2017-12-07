Генпрокуратура выступила против ареста полковника МВД Мазура

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Генпрокуратура выступила против заключения под стражу второго фигуранта дела о хищениях в экспертном центре МВД полковника Олега Мазура.

"Считаю, что суд вправе рассмотреть вопрос об избрании менее тяжкой меры пресечения, которая помешает ему оказать давление на следствие или скрыться", – цитирует РИА Новости прокурора, выступившего на заседании Басманного суда Москвы.

Ранее суд арестовал гендиректора ООО "АТиФ" Сергея Нарутова – еще одного фигуранта данного дела. Прокуратура также выступала против его ареста. Нарутов останется под стражей до 5 февраля.

По версии следствия, Мазур и Нарутов, а также начальник экспертного центра МВД Петр Гришин, организовали хищение госсредств при заключении контрактов на поставку криминалистического оборудования. Ущерб превышает 90 миллионов рублей.