Хакеры украли биткойны на почти 70 миллионов долларов

7 декабря, 17:51
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Хакеры украли биткойны с криптобиржи NiceHash. В переводе на обычные деньги сумма похищенного доходит почти до 70 миллионов долларов.
Пользователи сообщили, что у них похитили 4800 биткойнов – почти 68 миллионов долларов, сообщил телеканал CNBC.
"Мы работаем над установлением точного количества украденных биткойнов. Эта ситуация нас очень беспокоит. Мы ведем собственное расследование, а также передали это дело в соответствующие органы", – отметили представители торговой площадки.
Днем 7 декабря курс биткойна впервые в истории торгов превысил отметку в 15 тысяч долларов, совершив взлет на 19 процентов. За три дня валюта преодолела три своих исторических максимума – 12, 13 и 15 тысяч долларов.
Незадолго до периода уверенного роста биткойны пережили два падения. Одно 30 ноября – из-за проблем на одной из крупных бирж, а другое в середине того же месяца из-за смены интереса инвесторов. Ненадолго основные вложения начали поступать в другую криптовалюту –BitconCash. Затем ситуация нормализовалась и биткойны снова начали расти.
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