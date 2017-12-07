Курс биткойна впервые превысил 15 тысяч долларов

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Курс биткойна впервые в истории торгов превысил отметку в 15 тысяч долларов, совершив взлет на 19 процентов.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap, на 12:00 по московскому времени за один биткойн дают 15,06 тысячи доллара.

Накануне вечером курс самой популярной криптовалюты в очередной раз обновил свой исторический максимум, поднявшись выше отметки в 13 тысяч долларов.

В середине ноября биткойн пережил падение на 30 процентов. Тогда инвесторы переключились на валюту BitcoinCash, но смена интереса была недолгой.