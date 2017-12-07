Спасатели достали провалившегося под лед рыбака в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья спасатели вытащили из водоема рыбака, провалившегося под лед. Мужчине дали сухие вещи и сопроводили домой.

В спасательной операции участвовал дежурный караул управления ГКУ МО "Мособлпожспас". Чтобы достать потерпевшего из воды, потребовалась пожарная лестница, сообщает Агентство "Москва".

Спасатели призывают соблюдать элементарные правила поведения на водоемах зимой.

Безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметром, пересекать реки о озера можно если толщина льда составляет не менее 15 сантиметров, при массовом катании – не менее 25 сантиметров.