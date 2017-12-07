Ространснадзор может проверить Шереметьево из-за инцидента с самолетом AirBaltic

7 декабря, 09:33
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Ространснадзор может провести проверку аэропорта Шереметьево из-за инцидента с самолетом AirBaltic, сообщает ТАСС. Об этом заявил руководитель ведомства Виктор Басаргин.
"Если прокуратура согласует, то конечно. Наш инспектор туда выезжал, смотрели. Для нас любой объект пассажирских перевозок – это объект повышенного риска", – сказал он. По словам чиновника, проверка может занять около 10 дней.
6 декабря самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево. В результате инцидента никто не пострадал.
Несколько часов аэропорт работал лишь с одной полосой, вторая была заблокирована. В компании заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы. Из-за закрытия полосы "Аэрофлот" отменил 22 рейса.
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