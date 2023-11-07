Силы ПВО пресекли атаку ВСУ на Брянскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ смогли пресечь атаку Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Над Суземским районом был сбит беспилотник самолетного типа, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!" – подчеркнул глава Брянской области.

Ранее подразделения ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.

До этого российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина.

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