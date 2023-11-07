Подростка арестовали в Самарской области по подозрению в подготовке теракта в школе – СК

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В Самарской области арестовали 15-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта в школе Сызрани, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти".

По версии следствия, в период с августа по начало ноября 2023 года у подозреваемого после просмотра видеозаписей в интернете об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возникла идея поджечь школу, где он обучался. Отмечается, что это было направлено на дестабилизацию деятельности органов власти.

После этого злоумышленник купил составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие.

Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

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