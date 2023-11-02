В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке устроить теракт в РУДН

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Столичный Замоскворецкий суд арестовал трех молодых людей, которые подозреваются в попытке устроить теракт в здании Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, что А. А. Поляков, М. Д. Демин, Д. Г. Сергеев пробудут в СИЗО до начала января 2024 года.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы заочно арестовал на два месяца сотрудника оперативной группы отдела спецрезерва ГУР МО Украины Максима Кириловца.

Мужчина подозревается в создании террористического сообщества, незаконном пересечении российской границы и подготовке теракта в РФ. Он объявлен в международный розыск. Также ему предъявлено обвинение за незаконное хранение и контрабанду оружия.

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