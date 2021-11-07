Взрыв в кафе произошел в казахстанском городе Актау

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Взрыв прогремел в кафе казахстанского города Актау, в результате происшествия здание было полностью разрушено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в кафе "Аянат" по адресу микрорайон 29 А. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

На месте происшествия работают 20 спасателей и 6 единиц техники. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в крупнейшем городе Нигерии Лагосе обрушилось многоэтажное здание, которое находилось в фазе строительства. Уточняется, что число жертв достигло 20 человек.