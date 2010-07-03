Более 30 человек погибли при атаке на конвой в Буркина-Фасо

Фото: semafo.com

В результате атаки на конвой горнодобывающей компании в Буркина-Фасо погибли 37 человек, еще 60 пострадали.

Как сообщает портал LeFaso, неизвестные атаковали конвой из пяти автобусов на шахте в Бунгу на востоке страны.

Конвой сопровождали военные. В автобусах находились сотрудники канадской компании SEMAFO, подрядчики и поставщики.

Не менее 20 человек стали жертвами дух терактов, устроенных боевиками в провинции Санматенга на севере Буркина-Фасо в сентябре.

В Буркина-Фасо действуют две исламистские террористические группировки – "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман" (запрещены в России).