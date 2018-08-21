Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР и Буркина-Фасо

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Министр обороны России Сергей Шойгу заключил межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР и Буркина-Фасо в рамках военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.

"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", − сказал российский министр, передает РИА Новости.

Министерство обороны проводит военно-технический форум "Армия-2018" уже в четвертый раз. На выставке представлены стенды, связанные с безопасностью в различных отраслях. Это, в частности, медицина катастроф, транспорт, строительство и другие.

В ведомстве отмечают, что форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, в воспитании подрастающего поколения и чувства гордости за свою страну. В 2017 году в нем приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые продемонстрировали свыше 18 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.