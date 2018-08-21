Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР и Буркина-Фасо

21 августа, 14:14
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Министр обороны России Сергей Шойгу заключил межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР и Буркина-Фасо в рамках военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.
"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", − сказал российский министр, передает РИА Новости.
Министерство обороны проводит военно-технический форум "Армия-2018" уже в четвертый раз. На выставке представлены стенды, связанные с безопасностью в различных отраслях. Это, в частности, медицина катастроф, транспорт, строительство и другие.
В ведомстве отмечают, что форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, в воспитании подрастающего поколения и чувства гордости за свою страну. В 2017 году в нем приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые продемонстрировали свыше 18 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: