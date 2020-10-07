Пассажир метро обезвредил и передал полиции мужчину, угрожавшего девушке ножом

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Пассажир столичного метро задержал и передал полиции злоумышленника, который угрожал девушке ножом, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

Уточняется, что в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Рассказовка" в сторону станции "Хорошёвская" рядом с одной из пассажирок сел 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Девушка пересела, однако злоумышленник пошел за ней и начал угрожать словами и достал из кармана предмет, похожий на нож, передает РИА Новости.

Один из пассажиров повалил нарушителя на пол, заблокировав его действия. На станции "Хорошёвская" злоумышленник был передан полиции, которая доставила его в отдел. Предмет, схожий с ножом, отправили на экспертизу. Объяснить мотив своего поступка мужчина не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее на юго-востоке столицы мужчина во время ссоры ударил ножом человека. Пострадавшего 1992 года рождения госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и гемотораксом. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С задержанного взяли подписку о невыезде.