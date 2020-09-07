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Следственный комитет (СК) проводит проверку после гибели трех человек при пожаре в квартире в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по столице Юлию Иванову.

"По предварительным данным, в квартире проживали лица, которые систематически злоупотребляли спиртными напитками. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказала Иванова.

По ее словам, специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Известно, что возгорание случилось в ночь на понедельник в квартире 9-этажного жилого дома в Зеленограде.

В 5:51 пожар удалось ликвидировать. Его общая площадь составила 50 квадратных метров.

В МЧС напомнили, что гражданам следует постоянно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания стоит звонить по номеру 101.