Пожар на мусорном полигоне в ТиНАО потушен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожар на мусорном полигоне в ТиНАО ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

"В 17:21 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", – сказано в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что началось возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в поселении Марушкинское. Там загорелся строительный мусор.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении были задействованы два вертолета и пожарно-спасательные подразделения.

Недавно произошел пожар в квартире в районе Москворечье-Сабурово. Два человека погибли. Их передали врачам, и медики констатировали смерть обоих. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на Каширском шоссе.

