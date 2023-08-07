Автомобиль загорелся на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся во 2-м Поперечном проезде на северо-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Движение на данном участке было перекрыто, однако позже было восстановлено по одной полосе из двух.

Ранее огонь вспыхнул в ангаре на территории сочинского курорта "Красная Поляна". Его ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.

Пожарные ликвидировали открытое горение на фабрике спортивных товаров в Подмосковье