Магазин в Выхине-Жулебине опечатали из-за невыполнения мер по профилактике COVID-19

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Работа продовольственного магазина в районе Выхино-Жулебино приостановлена из-за невыполнения требований по профилактике коронавируса и санитарных нарушений, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Речь идет о продовольственном магазине ООО "Артмаркет" на улице Тарханской, доме 2. При внеплановой выездной проверке выяснилось, что в магазине не организованы входной фильтр и проведение термометрии, не установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Также в магазине отсутствовали кожные антисептики для персонала и дезинфицирующие средства для обработки оборудования, не соблюдались требования к хранению пищевых продуктов, не проводились дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Помимо этого, в помещении торговой точки нашли мух и тараканов. В настоящий момент вход в магазин опечатан, материалы подготовлены для передачи в суд.

Ранее в Москве за несоблюдение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, закрыли десять ресторанов и кафе. Еще более 1 тысячи заведений получили от городских властей протоколы об административных правонарушениях.