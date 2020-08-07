В Мытищах арестовали подозреваемую в истязании сына

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В подмосковных Мытищах арестовали жительницу Саратовской области по подозрению в истязании малолетнего сына, сообщают "Дни.ру".
"По ходатайству следствия судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с июня 2018 по апрель 2019 года женщина систематически наносила побои своему ребенку и оскорбляла его. Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.
Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Следователи осмотрели место происшествия, назначены амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ребенок находится под присмотром отца.
Ранее в подмосковном Дмитрове был госпитализирован двухлетний ребенок после истязания сожителем его матери, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, с 1 по 18 июля мужчина систематически бил ребенка руками. На допросе подозреваемый сообщил, что бил ребенка из-за неприязненного отношения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: