В Мытищах арестовали подозреваемую в истязании сына

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В подмосковных Мытищах арестовали жительницу Саратовской области по подозрению в истязании малолетнего сына, сообщают "Дни.ру".

"По ходатайству следствия судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с июня 2018 по апрель 2019 года женщина систематически наносила побои своему ребенку и оскорбляла его. Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.

Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Следователи осмотрели место происшествия, назначены амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ребенок находится под присмотром отца.

Ранее в подмосковном Дмитрове был госпитализирован двухлетний ребенок после истязания сожителем его матери, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, с 1 по 18 июля мужчина систематически бил ребенка руками. На допросе подозреваемый сообщил, что бил ребенка из-за неприязненного отношения.

