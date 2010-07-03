Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines сообщили, что самолет А321 рейса Москва – Ереван по техническим причинам прервал взлет в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Агентство "Москва".

На борту находились 199 взрослых и 16 детей. Пассажиров отправят на резервном воздушном судне.

Ранее стало известно, что на территории аэропорта Шереметьево обрушилось основание крыши ангара. В результате инцидента никто не пострадал. Представитель пресс-службы воздушной гавани Роман Генис уточнил, что ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров. Он расположен вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля.