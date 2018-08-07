Появилось фото избитого Сами Насери

Появилось фото избитого в одном из столичным баров французского актера Сами Насери.

Ранее исполнителя главной роли в фильмах "Такси" успешно прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. За лечением Насери следит главный специалист – офтальмолог России Владимир Нероев.

По данным полиции, конфликт произошел в ночь на 5 августа в баре в центре Москвы. Между французом и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора. Личность напавшего устанавливается. После драки Насери доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Насери уже почти год практически живет в России. Актер принимает участие в создании французской картины "Краб", которую на территории России снимет его брат – Биби Насери.

Известно, что в фильме сыграет Филипп Лелуш, Фредерик Дифенталь, а также американский актер Джон Сэвэдж.