Избитого в центре Москвы актера Сами Насери успешно прооперировали

7 августа, 15:50
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Французского актера, исполнителя главной роли в фильмах "Такси" Сами Насери, избитого в московском баре, успешно прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
"В НИИ глазных болезней имени Гельмгольца только что прооперирован известный французский актер Сами Насери", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва". В больнице отметили, что Насери сам пожелал оперироваться в России. "Операция прошла успешно. Он все еще под наркозом", – добавили в НИИ имени Гельмгольца.
По данным полиции, конфликт, в результате которого 57-летний Насери получил сильный удар по лицу, произошел в ночь на 5 августа в центре Москвы. Актер выпивал со своим братом в баре на Тверской улице, когда между французами и неизвестным местным жителем вспыхнула ссора. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить личность напавшего на звезду фильмов "Такси". После потасовки самого актера доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
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