Исполнителя главной роли в фильмах "Такси" избили в столичном баре

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Исполнителя главной роли в фильмах "Такси" Сами Насери избили в столичном баре в минувшие выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, ЧП произошло в ночь на 5 августа в Старопименовском переулке. 57-летний Насери рассказал, что выпивал со своим братом Ларби в баре на Тверской. Во время застолья между французами и неизвестным местным жителем произошел конфликт. В результате мужчина ударил актера рукой по лицу.

В НИИ Склифосовского у Насери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают личность нападавшего.

Насери не в первый раз попадает в потасовки. А 2013 году его поместили под стражу за драку с наркоторговцами, в 2014 году он подрался со своей подругой и угрожал ножом еще одной женщине. В августе и октябре того же года актера задерживали за домашнее насилие.