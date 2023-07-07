СК РФ будет расследовать дело о нападении на адвоката Пономареву

Фото: vk.com/Елена Пономарева

Следственный комитет РФ займется расследованием уголовного дела о нападении на адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Столичным Следственным комитетом принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту хулиганских действий, совершенных в отношении женщины, являющейся адвокатом", – заявили в СК.

По информации следствия, на остановке общественного транспорта злоумышленники выплеснули на женщину жидкость зеленого цвета. Из-за этого она получила ожог глаз. Двое подозреваемых установлены и задержаны в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что в ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Им может грозить до 5 лет лишения свободы. Пономарева заявила агентству, что связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.

Инцидент произошел 6 июля на Рублевском шоссе, 16, корпусе 1. В результате него женщина получила ожог глаз второй степени. Отмечалось, что Пономарева ранее получала угрозы в мессенджерах со снимками ее родных, а также имущества и собаки.

Вечером 7 июля сообщалось, что подозреваемые 1984 и 1998 годов рождения были задержаны при поддержке Санкт-Петербургского линейного управления МВД России.

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