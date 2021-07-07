На Камчатке найдены тела шести погибших при крушении самолета Ан-26

Фото: телеграм-канал "112"

В Камчатском крае найдены тела шести человек, погибших при крушении самолета Ан-26. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

"Да, есть шесть тел", – говорится в сообщении.

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на губернатора сообщает, что останки извлекаются из воды.

Поиски в районе крушения продолжаются. Утром, 7 июля, спасателям пришлось изменить маршрут из-за сложного рельефа на местности, чтобы добраться до обломков.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур. По всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, потерпел крушение во вторник, 6 июля, вблизи поселка Палана. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа самолета обнаружили на склоне сопки и в море.