В Свердловской области возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели людей при взрыве бензовоза, водитель автомобиля задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Как установили правоохранители, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.

Дело возбуждено по статье "нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бензовоза в Свердловской области погибли четыре человека, еще семь пострадали.

По словам главы городского округа Краснотурьинск Александра Устинова, бензовоз с топливом съехал в кювет на 44-м километре дороги Карпинск-Кытлым. Машина воспламенилась, после чего произошел взрыв.

По данным ГУМВД, сверху на цистерне сидели семь человек. Среди пострадавших – подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина. Подростка экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург.

