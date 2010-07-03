Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:29

В Свердловской области возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза

происшествия

08:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/serovskytrakt

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели людей при взрыве бензовоза, водитель автомобиля задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Как установили правоохранители, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.

Дело возбуждено по статье "нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бензовоза в Свердловской области погибли четыре человека, еще семь пострадали.

По словам главы городского округа Краснотурьинск Александра Устинова, бензовоз с топливом съехал в кювет на 44-м километре дороги Карпинск-Кытлым. Машина воспламенилась, после чего произошел взрыв.

По данным ГУМВД, сверху на цистерне сидели семь человек. Среди пострадавших – подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина. Подростка экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика