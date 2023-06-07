Полиция Кипра не обнаружила улик, свидетельствующих о поджоге РЦНК в Никосии

Фото: ТАСС/Андрей Суржанский

Полиция Никосии не обнаружила улик, свидетельствующих, что пожар в Российском центре науки и культуры (РЦНК) был вызван поджогом или злонамеренными действиями, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Власти Кипра ранее заявляли, что предоставят посольству РФ результаты расследования, проведенного на месте ЧП.

Пожар в здании РЦНК в Никосии произошел 26 апреля. Глава центра Алина Радченко отметила, что слышала два хлопка перед возгоранием.

Пожар ликвидировали, никто из сотрудников не пострадал, всех людей удалось вовремя эвакуировать.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подчеркивал, что происшествие было квалифицировано Россией как теракт, а поджог устроили для того, чтобы запугать граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала у властей Кипра обеспечить безопасность российских учреждений.

Кроме того, в Следственном комитете РФ пообещали дать правовую оценку действиям лиц, которые совершили поджог. Следователи намеревались запросить в МИД РФ необходимые сведения для проведения расследования.

СК РФ будет разбираться с поджогом Российского центра науки и культуры на Кипре