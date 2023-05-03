РФ потребует от Кипра обеспечить безопасность российским загранучреждениям в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Послу Кипра Кипросу Йоргаллису будет передано сообщение, согласно которому РФ требует от властей Кипра обеспечения безопасности российских заграничных учреждений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня (3 мая. – Прим. ред.) в МИД будет находиться посол Кипра в нашей стране, ему будут переданы требования российской стороны об обеспечении безопасности российских загранучреждений", – передает ее слова РИА Новости.

Ранее Захарова заявляла, что Москва рассчитывает на обеспечение охраны и неприкосновенности российским дипломатическим объектам, находящимся на территории Кипра.

Она добавила, что причины возгорания в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) пока что выясняются.

26 апреля в здании РЦНК в Никосии произошел пожар. По словам главы центра Алины Радченко, перед возгоранием она слышала два хлопка, после чего крыша и стена здания загорелись.

Пожар удалось ликвидировать, никто из сотрудников не пострадал, всех людей удалось вовремя эвакуировать.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявлял, что данное происшествие было квалифицировано Россией как теракт, а поджог устроили для того, чтобы запугать граждан.

Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям лиц, которые совершили поджог. Следователи намерены запросить в МИД РФ необходимые сведения для проведения расследования.



СК РФ будет разбираться с поджогом Российского центра науки и культуры на Кипре