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В Россотрудничестве заявили, что квалифицируют поджог здания РЦНК в Никосии как теракт
Фото: ТАСС/Андрей Суржанский
Россия квалифицирует поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в кипрской Никосии как теракт. Соответствующее заявление сделал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы квалифицируем это как теракт, поскольку это нападение на гражданское, мирное здание явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр", – подчеркнул он.
26 апреля стало известно о пожаре, произошедшем в здании РЦНК в Никосии. По словам главы центра Алины Радченко, перед возгоранием было слышно два хлопка, после чего загорелись стена и крыша здания. Она добавила, что все, кто находился в центре, были оперативно эвакуированы.
Возгорание удалось ликвидировать. Радченко заявила, что никто не пострадал.
По словам очевидцев, у здания РЦНК несколько дней дежурил белый минивэн, который во время ЧП скрылся.
При пожаре в Российском центре науки и культуры на Кипре никто не пострадал
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