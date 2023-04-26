В Россотрудничестве заявили, что квалифицируют поджог здания РЦНК в Никосии как теракт

Фото: ТАСС/Андрей Суржанский

Россия квалифицирует поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в кипрской Никосии как теракт. Соответствующее заявление сделал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы квалифицируем это как теракт, поскольку это нападение на гражданское, мирное здание явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр", – подчеркнул он.

26 апреля стало известно о пожаре, произошедшем в здании РЦНК в Никосии. По словам главы центра Алины Радченко, перед возгоранием было слышно два хлопка, после чего загорелись стена и крыша здания. Она добавила, что все, кто находился в центре, были оперативно эвакуированы.

Возгорание удалось ликвидировать. Радченко заявила, что никто не пострадал.

По словам очевидцев, у здания РЦНК несколько дней дежурил белый минивэн, который во время ЧП скрылся.

