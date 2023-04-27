РФ рассчитывает, что власти Кипра смогут обеспечить охрану дипломатических объектов – МИД

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Москва рассчитывает, что власти Кипра смогут обеспечить охрану и неприкосновенность российским дипломатическим объектам, находящимся на территории страны. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Дипломат прокомментировала пожар, который случился в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии.

"Причины возгорания выясняются. Не исключена версия преднамеренного поджога. Посольство находится в тесном контакте с представителями местных компетентных служб, чтобы в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия", – отметила она.

Захарова добавила, что российская сторона рассчитывает на гарантии со стороны Кипра относительно обеспечения охраны дипломатических объектов.

"Будем внимательно следить за ходом расследования", – подчеркнула она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила признательность МИД Кипра, пожарным, сотрудникам правоохранительных органов и работникам других структур за принятые меры по локализации пожара, обеспечению безопасности людей и высокий профессионализм.

26 апреля в здании РЦНК, которое находится на Кипре, произошел пожар. Как отмечала глава центра Алина Радченко, перед возгоранием произошли два хлопка, которые она услышала, после чего загорелись крыша и стена здания.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, все люди были вовремя эвакуированы.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявлял, что произошедшее было квалифицировано российской стороной как теракт, а поджог был попыткой запугать граждан.

СК РФ намерен дать правовую оценку действиям лиц, устроивших поджог здания центра. Следователи намерены запросить в МИД РФ необходимые сведения для проведения расследования.



СК РФ будет разбираться с поджогом Российского центра науки и культуры на Кипре