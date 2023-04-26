СК РФ даст правовую оценку действиям лиц, напавших на здание РЦНК в Никосии

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Следственный комитет России намерен дать правовую оценку действиям лиц, устроивших поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в кипрской Никосии. Об этом СК РФ сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Сообщалось, что в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили коктейль Молотова, после чего произошел пожар", – говорится в публикации.

Правоохранители намерены запросить в министерстве иностранных дел России сведения для проведения расследования.

26 апреля стало известно о пожаре, произошедшем в здании РЦНК в Никосии. По словам главы центра Алины Радченко, перед возгоранием было слышно два хлопка, после чего загорелись стена и крыша здания. Она добавила, что все, кто находился в центре, были оперативно эвакуированы.

Возгорание удалось ликвидировать. Радченко заявила, что никто не пострадал.

В свою очередь, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Россия квалифицирует поджог здания как теракт. По его словам, поджог был попыткой запугать людей.

