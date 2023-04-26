В Россотрудничестве заявили, что пожар в РЦНК на Кипре мог быть терактом

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Пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в кипрской Никосии можно будет расценивать как теракт, если подтвердится факт поджога здания с использованием коктейля Молотова, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что после пожара было принято решение проверить камеры видеонаблюдения, находящиеся на здании РЦНК. По словам Примакова, правоохранительные органы были поставлены в курс дела, а как только видеозаписи с камер будут изучены, полиция получит данные о случившемся.

"Мы не знаем точно, был ли это коктейль Молотова. Если подтвердится, что это коктейль Молотова, это типичный теракт", – сказал Примаков.

Он выразил надежду на то, что злоумышленники, совершившие поджог, будут наказаны. Примаков добавил, что РЦНК ведет активную работу на территории Кипра и центр переживал разные события.

О пожаре, произошедшем в здании РЦНК в Никосии, стало известно днем 26 марта. По словам руководителя центра Алины Радченко, перед возгоранием было слышно два хлопка, после чего загорелись стена и крыша здания. Она добавила, что все, кто находился в центре, были эвакуированы.

Возгорание удалось ликвидировать. Радченко заявила, что никто не пострадал, а сотрудники полиции и пожарные вовремя приехали к месту происшествия.

