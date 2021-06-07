Пьяных британских солдат высадили из поезда у российско-эстонской границы – СМИ

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В Эстонии задержали шестерых британских солдат за нарушение общественного порядка в поезде. Информацию об этом опубликовало издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в городе Йыгева у границы с Россией. Пассажирам не понравилось шумное и агрессивное поведение нетрезвых военнослужащих, на которых они пожаловались проводникам.

Те не смогли самостоятельно уладить проблему и вызвали полицию. Солдат задержали и передали военной полиции НАТО, теперь их ждет дисциплинарное взыскание.

Эксперт издательства Jane's Брюс Джонс выразил предположение о причастности к инциденту агентов российской разведки.

Ранее сообщалось, что в США 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь. Инцидент произошел на военной базе Форт-Блисс в Техасе во время учений.