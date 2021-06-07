Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15:38

Пьяных британских солдат высадили из поезда у российско-эстонской границы – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis, File

В Эстонии задержали шестерых британских солдат за нарушение общественного порядка в поезде. Информацию об этом опубликовало издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в городе Йыгева у границы с Россией. Пассажирам не понравилось шумное и агрессивное поведение нетрезвых военнослужащих, на которых они пожаловались проводникам.

Те не смогли самостоятельно уладить проблему и вызвали полицию. Солдат задержали и передали военной полиции НАТО, теперь их ждет дисциплинарное взыскание.

Эксперт издательства Jane's Брюс Джонс выразил предположение о причастности к инциденту агентов российской разведки.

Ранее сообщалось, что в США 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь. Инцидент произошел на военной базе Форт-Блисс в Техасе во время учений.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать