Генсек НАТО извинился перед Турцией за инцидент на учениях альянса

17 ноября, 19:59
Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принес извинения руководству Турции за инцидент, произошедший на командно-штабных учениях альянса в норвежском Ставангере.
Портрет основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка и имя нынешнего главы Реджепа Тайипа Эрдогана были помещены в "список врагов". Из-за этого турецкое руководство приняло решение отозвать с учений 40 солдат, сообщает ТАСС.
"Я был информирован об оскорблении, которое имело место во время недавнего мероприятия в объединенном центре боевых действий НАТО в Ставангере. Я принес извинения за оскорбление. Инцидент был результатом действий одного человека и не является отражением подходов НАТО", – отметил Столтенберг.
Командно-штабные учения альянса "Трехзубое копье - 2017" проходили в Норвегии с 8 по 17 ноября. В них не принимали участие сухопутные силы, однако были задействованы информационно-управляющие системы командных центров НАТО в Великобритании, Нидерландах и Турции.
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