Генсек НАТО извинился перед Турцией за инцидент на учениях альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг принес извинения руководству Турции за инцидент, произошедший на командно-штабных учениях альянса в норвежском Ставангере.

Портрет основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка и имя нынешнего главы Реджепа Тайипа Эрдогана были помещены в "список врагов". Из-за этого турецкое руководство приняло решение отозвать с учений 40 солдат, сообщает ТАСС.

"Я был информирован об оскорблении, которое имело место во время недавнего мероприятия в объединенном центре боевых действий НАТО в Ставангере. Я принес извинения за оскорбление. Инцидент был результатом действий одного человека и не является отражением подходов НАТО", – отметил Столтенберг.

Командно-штабные учения альянса "Трехзубое копье - 2017" проходили в Норвегии с 8 по 17 ноября. В них не принимали участие сухопутные силы, однако были задействованы информационно-управляющие системы командных центров НАТО в Великобритании, Нидерландах и Турции.