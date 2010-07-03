На МКАД затруднено движение из-за ДТП с мотоциклистом

На 68-м километре МКАД в районе съезда на Волоколамское шоссе произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. В результате аварии погиб мотоциклист, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В районе аварии перекрыты две полосы. На месте происшествия образовался затор. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на участке не превышает 7 километров в час. На месте работают сотрудники полиции.

Утром в пятницу, 7 июня, Центр организации дорожного движения оценивал трафик в столице в 4 балла. Затруднено движение на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Накануне сообщалось о крупной аварии на северо-востоке столицы, где мусоровоз с прицепом перевернулся на дублере Алтуфьевского шоссе. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.

