07 июня 2018, 20:17Происшествия
Сотрудников Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Сотрудников Верховного суда РФ эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.
"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва, из здания эвакуированы сотрудники, ожидается прибытие кинологической службы", – сказал он Агентству "Москва".
В начале мая в правоохранительные органы также поступало сообщение об угрозе взрыва в здании Верховного суда.
Кинологи провели проверку в зданиях по адресам: Малый Харитоньевский переулок, 12, строение 1, а также Поварская улица, дом 15, строение 1. Специалисты не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
В конце мая неизвестный заявил об угрозе взрыва в Басманном районном суде столицы. Из здания эвакуировали почти 100 человек. После проверки помещений кинологическими службами, угроза взрыва не подтвердилась.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!