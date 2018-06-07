Сотрудников Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Сотрудников Верховного суда РФ эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва, из здания эвакуированы сотрудники, ожидается прибытие кинологической службы", – сказал он Агентству "Москва".

В начале мая в правоохранительные органы также поступало сообщение об угрозе взрыва в здании Верховного суда.

Кинологи провели проверку в зданиях по адресам: Малый Харитоньевский переулок, 12, строение 1, а также Поварская улица, дом 15, строение 1. Специалисты не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

В конце мая неизвестный заявил об угрозе взрыва в Басманном районном суде столицы. Из здания эвакуировали почти 100 человек. После проверки помещений кинологическими службами, угроза взрыва не подтвердилась.

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