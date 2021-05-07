Движение по Аминьевскому шоссе ограничено из-за столкновения трех машин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автомобилей по Аминьевскому шоссе на западе столицы осложнено из-за столкновения трех машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на пересечении Аминьевского шоссе и улицы Генерала Дорохова.

"В результате столкновения перекрыты три полосы, движение затруднено", – уточнили в экстренных службах.

Данные о пострадавших в настоящее время уточняются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на Третьем транспортном кольце недалеко от съезда на Кутузовский проспект перевернулось такси. Автомобиль оказался на крыше после столкновения двух легковушек.