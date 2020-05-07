Двух человек спасли при ликвидации пожара на востоке столицы

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Двух человек спасли при ликвидации возгорания, произошедшего в квартире на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".
Огонь вспыхнул на улице Святоозерской, доме 11. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь полыхает в квартире на 10 этаже 12-этажного дома.
Из огня удалось спасти взрослого и ребенка. Пожар потушен. Известно, что на площади 10 квадратных метров горели личные вещи и мебель. Информации о пострадавших не поступало.
Шестеро детей и двое взрослых ранее стали жертвами пожара, который охватил частный жилой дом в Выборге.